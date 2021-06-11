Названы способы повысить доходы на пенсии

Получать на пенсии доход, сопоставимый с заработной платой, можно. Для этого нужно в молодом возрасте начать делать накопления. Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал способы, как в старости не остаться только с пенсией.

«Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции», — рассказал Евгений Якушев в интервью радио Sputnik.

Чем раньше человек начнет откладывать деньги, тем выше будет его доходность в старости, отметил Якушев. Долгосрочные накопления, по словам эксперта, имеют внутреннюю капитализацию, и проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени.

Если задуматься о сбережениях слишком поздно, то придется ежемесячно откладывать большие суммы. Якушев призвал заранее планировать свою жизнь на пенсии.