Деньги 08 апреля 2023, 10:36 Доходы бюджета России начали догонять расходы «Коммерсант»: доходы российского бюджета догоняют расходы Сайт мэра и правительства Москвы

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Доходы российского бюджета начали догонять расходы. На это обратил внимание «Коммерсант», изучив данные Минфина.

Бюджетный год начался с большим дефицитом, но к марту ситуация стпбилизировалась — небольшой профицит бюджета в этом месяце сократил накопленный в первом квартале дефицит до 2,4 триллиона рублей. Подсчеты показали, что конкретно в первом весеннем месяце бюджет удалось закрыть с профицитом в 183 миллиарда рублей. В то же время еще в январе дефицит достиг 1,65 триллиона, в феврале — 933 миллиарда рублей.

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В издании отметили, что 2,4 триллиона рублей за квартал — сумма достаточно крупная с учетом того, что в законе о бюджете прописан ориентир дефицита в 2,925 триллиона по итогам года.

Авторы материала отметили: в Минфине предполагают, что помочь быстро пополнить бюджет может заметно ослабевший в последнее время рубль (за счет роста доходов от экспорта) и поступления с разового налогового сбора от крупного бизнеса.