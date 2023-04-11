Деньги 11 апреля 2023, 03:24 Доходы бюджета от разового взноса предприятий ожидают на уровне 470 млрд рублей «Известия»: крупные предприятия могут за раз пополнить бюджет на 470 млрд рублей РИА «Новости»

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Крупные предприятия за счет единовременного взноса могут пополнить госбюджет на 470 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза выше, чем ожидает Минфин, рассчитывавший получить 300 миллиардов рублей от сбора, написали «Известия».

Эти выводы приводит Центр экономической экспертизы института государственного и муниципального управления. Для обеспечения суммы взноса в 300 миллиардов рублей ставка налога на сверхприбыль должна быть установлена на уровне 3,2%. Но в реальности расчет для каждой компании будет проводиться индивидуально.

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Поэтому итог может составить 470 миллиардов рублей, говорится в исследовании. Основная часть денег поступит от предприятий по добыче и экспорту природных ресурсов, финансовые и страховые организации. А наибольшую сумму сбора, согласно прогнозам, выдадут «Металлоинвест» (34,5 миллиарда), Сбер (20,4 миллиарда) и «Норникель» (18,3 миллиарда).

Эксперты называют маловероятным повторение такого сбора. Но он возможен, если продолжится рост расходов, ухудшится ситуация с экспортом углеводородов и сократятся доходы бюджета.

Ранее сообщалось, что доходы российского бюджета начали догонять расходы. Бюджетный год начался с большим дефицитом, но к марту ситуация стабилизировалась — небольшой профицит бюджета в этом месяце сократил накопленный в первом квартале дефицит до 2,4 триллиона рублей.