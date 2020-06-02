В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

В 1998 году Росстат фиксировал падение реальных доходов на 15,9%. В Институте народнохозяйственного прогнозирования ожидают, что в 2021 году реальные доходы граждан вырастут на 3,5%, в 2022-м — на 1,5%, в 2023-м — на 2,2%.

В свою очередь, в Минэкономразвития России прогнозируют, что рост доходов в 2021, 2022 и 2023 годах составит 2,8%, 2% и 2,6% соответственно.

Также министерство в последнем прогнозе оценивало падение реальных доходов в 2020 году в 3,8%. Во втором квартале падение, по расчетам ведомства, составит 6%.

Ранее Центр стратегических разработок провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 45% россиян допускают уход от уплаты налогов. До эпидемии коронавируса и экономических проблем, связанных с ней, таких респондентов было 35%.