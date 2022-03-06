Путин подписал закон о взыскании незаконных доходов чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым государство через суд сможет взыскать денежные средства с чиновников, если сумма поступлений превышает официальный доход за последние три года. Законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, чиновники имеют право обращать в доход транспортные средства, ценные бумаги, недвижимость, если государственным служащим не подтверждена законность получения денежных средств.

Принятый новый закон распространил практику на денежные средства, поступившие на счета в банке, если сумма превысила совокупный доход за отчетный период и предыдущие два года без достоверных сведений о законности получения средств, пишет ИА Nation News.

Согласно закону, достоверность сведений проверит Генеральная прокуратура РФ и подчиненные прокуроры. В случае выявления нарушений они обратятся в суд с требованием взыскать в доход государства соответствующие суммы, если они превышают 10 тысяч рублей.