Деньги 25 декабря 2023, 13:09 Доход блогеров во «ВКонтакте» увеличился на треть Авторы в соцсети «ВКонтакте» заработали 5,5 миллиарда рублей за год РИА «Новости»

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В 2023 году авторы контента во «ВКонтакте» заработали на 37% больше, чем год назад. Их доход увеличился до 5,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба соцсети.

Совокупный доход авторов через инструменты монетизации «ВКонтакте» возрос на 37% и достиг 5,5 миллиарда рублей. Блогеры могли получать деньги напрямую в новом кабинете выплат, а самозанятым начисляли повышенный доход на сумму налога.

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Количество подключенных к программе VK Donut сообществ увеличилось вдвое, а самих спонсоров — на 56%. За год при помощи этого сервиса авторы заработали 780 миллионов рублей. Самыми популярными темами, за которые читатели перечисляли вознаграждение, стали аниме, манга, k-pop, родители и дети, творчество, игры и приложения. Число просмотров видео возросло на четверть, истории публиковали на 27% чаще.

В Москве на остановке «Манежная площадь» установили новогодний вендинг от VK. Прохожие смогут выбрать товар и поучаствовать в праздничной акции.