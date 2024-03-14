Деньги 14 марта 2024, 06:56 Доход бюджета России от приватизации увеличат в 100 раз Минфин РФ предложил увеличить доход от продажи и управления имуществом в 100 раз РИА «Новости»

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Расходы федерального бюджета возросли, и в правительстве предложили увеличить доходы от приватизации и управления государственным имуществом. Министр финансов Антон Силуанов на коллегии Росимущества ведомства заявил о планах повысить их почти в 100 раз, сообщил «Коммерсант».

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше одного миллиарда. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 миллиардов рублей мы ставим задачу сформировать», — сказал он.

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В плановый бюджет на 2024–2026 годы доходы от приватизации заложили на уровне 1,2 миллиарда в год. Антон Силуанов сообщил, что в правительственный список на возможную реализацию внесли около 30 компаний с госучастием. Министр поручил повысить эффективность управления активами и увеличить продажи неэффективно управляемого имущества.

Федеральный бюджет на 2024 год утвердили с расходами в размере 36,66 триллиона рублей, доходами 35,065 триллиона. На продление льготных программ ипотеки, по подсчетам Минфина, потребуется еще около одного триллиона рублей.