Брокерские услуги принесли рекордный доход банкам

В минувшем году в результате притока частных инвесторов на фондовый рынок и роста активных сделок доходы банков от предоставления брокерских услуг физическим лицам выросли с 1,5-4 раза.

С результатами бухгалтерской отчетности (РСБУ) первой десятки кредитных организаций ознакомилась газета «Известия». В банках считают, что рост доходов вызван появлением цифровых сервисов, позволяющих открыть брокерский счет, не выходя из дома. С учетом количества частных инвесторов оборот средств пока незначителен, но он продолжает увеличиваться.

В 2020 году ВТБ заработал на брокерской деятельности 8,9 миллиардов рублей. Это на 166% больше, чем в 2019-м. В Сбербанке этот показатель увеличился на 74% до пяти миллиардов рублей. Альфа-банк в прошлом году увеличил выручку за брокерские услуги до 2,9 миллиарда рублей, на 185%.

Исполняющий обязанности директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой предположил, что дополнительным фактором, подогревающим интерес населения стало снижение ставок по депозитам и рост финансовой грамотности. По его данным, в минувшем году число брокерских счетов выросло в 2,6 раза превысив три миллиона.

Эксперты фондового рынка предупредили начинающих играть на бирже россиян, что риски потерять все очень велики, и дали им несколько советов.