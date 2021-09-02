Догузова рассказала, почему стоит инвестировать в туризм

Люди, которые инвестировали в туризм, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки. Таким мнением поделилась глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Зарина Догузова выступила на Восточном экономическом форуме в ходе сессии «Туризм: новая эра гостеприимства». Она заявила, что субсидирование поможет привлечь до 285 миллиардов рублей частных инвесторов.

«Именно только по процентной ставке. Это та потребность бизнеса на процентную ставку, на которую, заложено около 19 миллиардов рублей в проекте до 2024 года», — отметила Догузова.