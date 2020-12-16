Додон предложил не выплачивать кредиторам €1 млрд из бюджета Молдавии

Уходящий президент Молдавии Игорь Додон предложил принять закон, по которому республика откажется выплачивать около миллиарда евро, выведенных крупнейшими банками в офшоры в 2013–2014 годах. Додон готов подписать документ, если его примет поддерживающий его парламент.

Деньги из страны выводили три банка — Unibank, Banca sociala и Вanca de economii. Все они выдавали «плохие» кредиты без надежды вернуть их. Нацбанк страны, спасая кредитные организации от банкротства, выделял им дотации под государственные гарантии. В итоге банки все равно были ликвидированы, а миллиард евро, выведенный заемщиками в офшоры, в страну не вернулся.

Додон рассказал, что его Партия социалистов выступила с инициативой аннулировать прежнее решение, «по которому этот долг надо вернуть за счет бюджета».

«Средства, которые ежегодно выделяются в счет компенсации задолженности, могут быть потрачены на другие цели, вещи», — привел ТАСС слова политика.

В ноябре Игорь Додон проиграл президентские выборы Майе Санду. Она вступит в должность 24 декабря. В молдавском парламенте у нее нет большинства.