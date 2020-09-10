«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

В некоторых «дочках» российских банков в Белоруссии изменились ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях. Такое явление может быть связано с нестабильной обстановкой в стране. Но эксперты уверены, что сейчас это самый логичный ход для банков.

В соседнем государстве в банках резко повысили ставки по вкладам в белорусских рублях до 20%, сообщает РБК. Речь идет о «дочках» российских банков: Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и ВЭБ.

Теперь Сбербанк предлагает безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых. А в ВТБ ставка поднялась до 18,7-18,8% годовых. В Альфа-банке осенью ставка с 8% выросла до 17%.

Такие изменения связывают с волнениями в Белоруссии и нестабильной политической ситуацией. В стране с августа растет доходность вкладов физлиц. В этот период люди начали массово снимать деньги с депозитов.

Тем не менее представитель Moody’s считает, что поднятие ставок необходимо для поддержки банковской ликвидности. Население должно вновь складывать деньги на депозиты.