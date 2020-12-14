«Дочка» банка «Россия» купила крымскую «Массандру»

Крупнейшее винное предприятие Крыма — «Массандру» — приобрела структура банка «Россия». Компания «Южный проект» была одним из двух участников, подавших заявку на торги.

Сделку по винзаводу закрыли на сумму в 5,327 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным официального портала размещения информации о проведении торгов, претендовали на «Массандру» «дочка» банка «Россия» и компания «Эстейт Групп». Начальная стоимость винзавода равнялась 5,3 миллиарда. Крымские власти продавали 100% его акций.

«Массандра» является старейшим и самым крупным винодельческим предприятием на территории Крыма. Его коллекция насчитывает около миллиона бутылок вин. Предприятие передали в управление делами президента России осенью 2014 года, в 2019-м снова вернулось в собственность республики, а в 2020-м его акционировали для продажи. Размер уставного капитала завода оценили в 3,575 миллиарда рублей. Он объединяет под собой восемь винодельческих хозяйств, виноградники которых занимают 180 километров.