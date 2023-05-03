Деньги 03 мая 2023, 06:41 Добычу газа в России сократили «Коммерсант»: добычу газа в России сократили на 10% по итогам первого квартала 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несмотря на поиск новых покупателей, в России по итогам года и отдельно взятого марта сократили добычу газа на 10%. Однако это коснулось не всех производителей — «Роснефть» и «НОВАТЭК» продолжили наращивать производство, сообщил «Коммерсант».

Объемы добычи газа в январе–марте 2023 года по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года сократились на 10%, до 180 миллиардов кубометров. Такое же снижение отрасль показала в марте — на 10%, до 61 миллиарда кубометров. Наибольшее снижение пришлось на «Газпром», который по неофициальным данным в первом квартале сократил добычу на 18%, до 117 миллиардов кубометров, в марте — тоже на 18%, до 39 миллиардов кубометров.

Реклама

Некоторые другие крупные игроки наоборот нарастили добычу газа. Например, «Роснефть» в первом квартале показала рост на 70%, до 19,7 миллиарда кубометров, в марте — на 65%, до 6,7 миллиарда кубометров. «НОВАТЭК» за первые три месяца 2023 года увеличил объемы на 1%, до 20 миллиардов кубометров, в марте — на 6%, до семи миллиардов кубометров. «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» сократили добычу.

Источники издания связали снижение объемов «Газпрома» с повреждением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», относительно низкими ценами на топливо в Европе, контрсанкциями на поставки по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания нарастила перекачку в Китай, но эти объемы, по словам специалистов, сильно уступили тем, что поставляли европейским покупателям.