Деньги 16 января 2023, 11:46 Добыча угля в России удержалась на рекордном уровне Вице-премьер Новак: объем добычи угля в 2022 году в России увеличился на 0,3% РИА «Новости»

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Несмотря на эмбарго, российские компании по итогам 2022 года добыли 442 миллиона тонн угля. Это на 0,3% больше, чем год назад, рассказал вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, рассказала пресс-служба кабмина.

«Отечественные угольные компании обеспечили прирост добычи к уровню прошлого года на 0,3%», — сказал он.

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Несмотря на эмбарго, которое Европа ввела в августе, объем добычи достиг 442 миллионов тонн угля. Александр Новак сказал, что это рекордный уровень, равный 2020 году. Но поставки за рубеж все-таки сократили на 7,6%, а на внутренний рынок увеличили на 6,8%. Вице-премьер сказал, что угольные компании полностью покрыли потребности предприятий энергетики, ЖКХ и частных потребителей.

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Он добавил, что добыча нефти достигла 535 миллионов тонн с ростом на 2%, а ее экспорт увеличился на 7%. Поставки сжиженного природного газа увеличили на 8%, до 46 миллиардов кубометров, на внутренний рынок перекачали 484 миллиарда кубометров. Производство электроэнергии увеличили на 0,7%, из возобновляемых источников энергии — на 38%. Александр Новак сказал, что топливно-энергетический комплекс в прошлом году остался стабильным и способным обеспечить энергобезопасность России.