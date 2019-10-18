Добыча нефти в России сократилась на 84% квоты ОПЕК+

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в тоннах добыча составила 1,532 млн, что больше, чем в сентябре, на 2,7 тысячи тонн. При корректировке данных с учетом коэффициента 7,33 можно говорить о сокращении добычи на 19,7 тысяч баррелей в сутки.

В июле Россия согласилась уменьшить объемы добычи по соглашению стран-участниц ОПЕК+ до 11,421 млн баррелей в сутки. Таким образом, на сегодня квота выполнена на 84%.