Добыча нефти в России рекордно снизилась впервые с 2010 года

В России в 2020 году на 8,6% сократилась добыча нефти и конденсата. Это минимум за последние 10 лет.

В прошлом году в стране добыли 512,7 миллиона тонн нефти, из которых 232,5 миллиона тонн на экспорт, сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК подведомственного Минэнерго).

В 2019 году Россия добыла 568 миллионов тонн нефти и конденсата, чем побила постсоветский рекорд. Однако в 2020 году из-за пандемии резко упал спрос на нефть, а продавцов было в избытке. Для восстановления ситуации на рынке страны ОПЕК+ с участием России договорились организованно снизить добычу сырья. Самые большие квоты пришлись на крупнейших экспортеров нефти — Россию и Саудовскую Аравию.

По этой причине снизилась добыча нефти до уровня десятилетней давности. В 2010 году она составила 512,3 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что цены на нефть вернулись к докризисным показателям. Например, стоимость сырья эталонной марки Brent достигла отметки 50 долларов за баррель.