Деньги 10 января 2023, 09:27 Добыча нефти на территории России увеличилась на 2% в течении прошлого года «Коммерсант»: в 2022 году Россия увеличила добычу нефти на 2% piqsels

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По итогам 2022 года нефтяная отрасль России в совокупности показала прирост объемов производства почти до 535 миллионов тонн. К такому выводу пришли журналисты издания «Коммерсант».

По их данным, среди крупнейших российских компаний в этой отрасли нефтекомпаний быстрее всего увеличивалась добыча у «Сургутнефтегаза». Это предприятие по итогам минувшего года заняло третье место и даже обогнало «Газпром нефть», которая опустилась на четвертое место в рейтинге несмотря на увеличение добычи почти на 5%, до 59,1 миллионов тонн. Из топ-4 крупнейших нефтедобытчиков добычу снизила лишь «Роснефть».

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Журналисты издания «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с производственными результатами, рассказали, что в общей сложности в 2022 году нефтедобыча увеличилась на 2%.

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Также авторы материала отметили, что в январе–феврале ожидается спад производства. Они связали это с введением представителями ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты из России.