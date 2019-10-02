Добыча газа в России в 2019 году составит 740 млрд кубометров

Одновременно Новак заявил, что по итогам года Россия поставит меньше газа в Европу.

«Объем будет меньше на несколько миллиардов кубометров, но это мало что меняет», — сказал министр.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков так же заявил, что нынешняя доля в 37% европейского рынка газа очень комфортна и для России, и для Европы.

«Сегодняшние контракты демонстрируют, что доля не будет сокращаться», — подчеркнул Зубков.