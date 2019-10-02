Добыча газа в России в 2019 году составит 740 млрд кубометров
Министр энергетики России Александр Новак заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», что добыча голубого топлива в текущем году достигнет 740 млрд кубометров. При этом с января уже добыто почти 550 млрд кубометров, это на 2,2% выше, чем год назад, сообщил oilcapital.ru со ссылкой на «Интерфакс».
Одновременно Новак заявил, что по итогам года Россия поставит меньше газа в Европу.
«Объем будет меньше на несколько миллиардов кубометров, но это мало что меняет», — сказал министр.
Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков так же заявил, что нынешняя доля в 37% европейского рынка газа очень комфортна и для России, и для Европы.
«Сегодняшние контракты демонстрируют, что доля не будет сокращаться», — подчеркнул Зубков.