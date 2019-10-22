  • Добровольные пенсии россиян застрахует государство

    22 октября 2019, 05:26

    Светлана Степанова

    Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсионные накопления граждан России, если они не превышают 1,4 миллиона рублей. На эту же организацию возложат администрирование и контроль денежных потоков в рамках гарантированных пенсий. Об этом сообщили «Известия».
    Добровольные пенсии россиян застрахует государство

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    НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения. Так называемые «длинные» деньги пенсий станут источником повышения экономики в 2021–2022 годах.

    Сейчас негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) недостаточно защищено, заявил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Фондам необходимо иметь не только лицензию Банка России, но и достаточные активы.

    Регулятор подписывает декларации по средствам граждан. По словам эксперта, если НПФ обанкротился, он обязан ответить перед кредиторами. Депозитарий придет в этом на помощь, в случае недостатка средств фонда.

    Государство не дает никаких гарантий в отношении дохода от инвестиций, но страхует номинал накоплений. Как рассказала стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо, 1,4 миллиона рублей для пенсии — сумма скромная, но для начала приемлемая.

    Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметил, что пенсию можно накапливать в разных форматах. Например, хранить деньги в валюте или же приобретать банковские продукты. Она считает, что населению не слишком будет интересна идея НПО.