Добровольные пенсии россиян застрахует государство

Юрист на миллион. Как фирма в Москве не оказала юрпомощь, зато взяла немыслимые деньги у пенсионеров Подробнее

НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения. Так называемые «длинные» деньги пенсий станут источником повышения экономики в 2021–2022 годах.

Сейчас негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) недостаточно защищено, заявил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Фондам необходимо иметь не только лицензию Банка России, но и достаточные активы.

Регулятор подписывает декларации по средствам граждан. По словам эксперта, если НПФ обанкротился, он обязан ответить перед кредиторами. Депозитарий придет в этом на помощь, в случае недостатка средств фонда.

Государство не дает никаких гарантий в отношении дохода от инвестиций, но страхует номинал накоплений. Как рассказала стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо, 1,4 миллиона рублей для пенсии — сумма скромная, но для начала приемлемая.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметил, что пенсию можно накапливать в разных форматах. Например, хранить деньги в валюте или же приобретать банковские продукты. Она считает, что населению не слишком будет интересна идея НПО.