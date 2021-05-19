Число невыездных россиян выросло до семи миллионов

Около семи миллионов россиян стали невыездными из-за неоплаченных долгов. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Речь идет о людях, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка по выплатам составляет более 90 дней, уточнили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В целом число невыездных должников растет. В апреле 2020 года их было 6,5 миллионов, за год до этого — 6,1 миллион, сообщили в ассоциации.

От 90% до 95% граждан, которым закрыт путь за границу, брали кредит в микрофинансовых организациях (МФО), рассказали изданию коллекторы. При этом невыездными их сделали кредиты в обычных банках — суммы займов в МФО редко превышают порог в 30 тысяч рублей.

Также россияне копят долги за коммунальные услуги, по штрафам ГИБДД и по выплате алиментов на ребенка.

«Ограничение выезда имело смысл, когда границы были открыты. Сейчас и ехать особо некуда», — отметил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, люди будут стараться погашать долги, считает эксперт.