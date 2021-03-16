Bloomberg: в России могут повысить ключевую ставку до конца года

До конца года Банк России может поднять ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или до 6% годовых. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Такое решение, как отмечено в материале, может быть связано с ростом инфляции и опасениями касательно повышения бюджетных расходов.

Шаг по укреплению монетарной политики, по мнению авторов статьи, следовало бы воспринимать как весьма решительный, поскольку до этого Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года. Это должно было способствовать восстановлению экономики России.

При этом большинство экономистов, опрошенных агентством, считают, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25% годовых.

На прошлой неделе Банк России прекратил действие лицензий двух банков — Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса». Решение начало действовать с 12 марта. Такое решение принято из-за нарушения финансовой организацией федеральные законов и нормативных актов Центробанка.