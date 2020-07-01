Ритейлеры не смогут повышать цены до конца года

Торговля не сможет активно повышать цены на потребительские товары до конца года. Дело не в ограничениях из-за коронавируса, а в восстановлении покупательской возможности потребителей.

Об этом эксперты сообщили газете «Известия». Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердила, что крупные сети сдерживали цены еще с апреля и продолжают это делать. В АКОРТ добавили, что крупные компании обнулили наценку на часть социально значимых товаров, реализуя их по закупочным ценам.

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев пояснил, что несмотря на то, что в мае ограничительные меры стали снимать, доходы граждан и их покупательская способность пока не восстановились.

«Для торговых сетей это станет сдерживающим фактором. В условиях ограниченного спроса у ритейлеров не будет возможности повышать цены, в противном случае им придется столкнуться с еще большим падением оборотов», — заключил он.

На днях ритейл обратился к правительству с просьбой допустить к работе в регионах крупные непродовольственные магазины. Речь идет о точках, площадью свыше 400 квадратных метров.