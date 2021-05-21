Полная стоимость ипотечного (ПСК) кредита в апреле выросла до 9,2%. Показатель начал расти впервые с декабря прошлого года, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Банки используют показатель полной стоимости кредита для информирования потребителей о возможных переплатах с учетом всех возможных платежей помимо процентной ставки. Это и оплата выпуска и обслуживание платежной карты, открытие аккредитива в случае с ипотекой, платежи в пользу третьих лиц (страховых и оценочных компаний) и другие.

В декабре прошлого года и в январе этого ПСК составлял 9,1%, в феврале и марте он снижался до 9%. Однако в апреле прошлого года ПСК был равен 10,2%.

Рост полной стоимости ипотечного кредита происходит из-за повышения Банком России ключевой ставки. Эксперты предполагают, что ПСК продолжит расти дальше. Значительный рост произойдет в июле, когда во многих регионах завершится льготная ипотека, если не будет правительством принято решение о продлении программы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над продлением программы льготной ипотеки для новостроек.