СМИ: бьюти-индустрия в России потеряла из-за коронавируса до 70% выручки

Занятые в индустрии красоты российские компании с июня по сентябрь потеряли 30-70% выручки. Обещанной господдержкой парикмахеры и мастера маникюра воспользоваться не смогли.

Исследование Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) показало, что падение доходов у компаний бьюти-сектора зависело от региона. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на полученные АПИК результаты.

Меньше всего выручки потеряли специалисты Пермского края (30%), а больше всего — Нижегородской области (70%). Если в первом ограничения из-за коронавируса были довольно мягкие, тот во втором локдаун длился на полтора месяца дольше, чем в других регионах.

Непросто складывается ситуация в Ульяновской и Ростовской областях, где салоны красоты с июня по сентябрь сократили выручку на 60% год к году. На 50% она упала в Краснодарском крае, Свердловской и Ярославской областях, а в Томской области — на 40%. В некоторых компаниях потери оказались ниже из-за отложенного спроса.

Участники рынка называют подобное сокращение доходов для некоторых точек критичным. Не исключено, что по итогам ноября показатель увеличится еще сильнее. Из-за отмены новогодних корпоративов сложнее всего придется в декабре. Позитивным месяцем после снятия некоторых ограничений был сентябрь. Ухудшаться ситуация снова начала в октябре. В целом по стране по итогам 2020 года бьюти-индустрия потеряет, по предварительным оценкам, 45% выручки. И это если новых ограничений не будет. Иначе можно говорить минимум о 50%.

В большинстве своем салоны красоты не воспользовались мерами господдержки, в том числе не получили льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. Произошло это потому, что компании не смогли сохранить 90% персонала, как указано в требованиях законодательства.