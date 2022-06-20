Курс доллара опустился до 55,46 рубля

Курс доллара продолжает терять свои позиции на торгах Московской биржи. В понедельник, 20 июня, он опустился на 96 копеек и зафиксировался на показателе 55,46 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки.

При открытии торгов курс американской валюты составлял 56,62 рубля. В ходе проведенных сделок максимальная цена доллара достигала 56,87 рубля, минимальная — 55, 44 рубля.

Всего за сегодняшний день на Московской бирже провели 39 978 сделок с американской валютой на общую сумму 1,34 миллиарда долларов.

Курс евро в ходе торгов опустился на 61 копейку до 58,26 рубля. С утра за европейскую валюту трейдеры просили 58,99 рубля. В ходе торгов максимальный курс евро достигал 59,45 рубля, минимальный — 58,15 рубля. Общее количество проведенных сделок с евро составило 11 560, на общую сумму 468 миллионов евро.