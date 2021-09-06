Доля импортного вина в России выросла до 50% в 2021 году

Ввоз иностранного вина в Россию вырос почти на четверть, до 190 миллионов литров (доля выросла с 38% до 50%). При этом российские виноделы несут убытки из-за неурожая.

В течение первых семи месяцев 2021 года импорт вина вырос на 24,82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные поставщики — Испания, Грузия, Франция, Италия и Португалия. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Минсельхоза.

В ведомстве объяснили, что рост импорта в этом году произошел из-за снижения ввоза в прошлом году из-за локдауна. Сейчас происходит восстановление импорта. Например, в первые семь месяцев 2019 года в Россию было ввезено 220 миллионов литров вина. А в 2020 году гораздо меньше. На фоне импорта в 2021 году сократилось производство российских вин — до 310,72 миллионов литров (на 7,92%).

Эксперты предполагают, что падение производства российского вина связано с эффектом высокой базы в 2020 году, когда виноделы работали на склад, чтобы успеть до вступления в силу закона «О виноделии», согласно которому вином разрешено называть только продукцию из российского винограда.

Еще одна причина — неурожая в этом году. Урожай винограда пострадал из-за погоды. Например, краснодарская «Фанагория» из-за сильных дождей потеряла около 20% урожая. В результате выросли цены на виноград для вина в 1,5-2 раза.