ЦБ понизил курс евро на 6–9 марта до 115 рублей

По состоянию на период с 6 по 9 марта официальный курс Центрального банка составит 115,62 рубля за евро и 105,81 рубля за доллар. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

Утром 4 марта курсы доллара и евро составляли 111,7564 и 124,0161 рубля соответственно.

Утром 3 марта курсы доллара и евро обновили исторические максимумы на торгах Московской биржи. На максимуме курс доллара поднимался до 118,15 рубля, евро — до 124,75 рубля.

Курс национальной валюты резко упал после объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля специальной военной операции на Украине. Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции в банковском, экономическом и хозяйственном секторах, в том числе заморозили активы ЦБ РФ.

Также в России ввели комиссию на покупку евро, долларов и фунтов стерлингов для физических лиц, ее размер составит не меньше 30%.