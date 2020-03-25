Для визита в банк клиентов запишут по WhatsApp
Клиенты банка ВТБ смогут записаться для визита в отделение с помощью WhatsApp. Конкретное время им установит чат-бот в мессенджере, рассказали «Известиям» в кредитной организации. Эта мера призвана уменьшить скопление людей на фоне эпидемии коронавируса.
Предварительную запись откроют в 1,5 тысячи отделений по всей стране. После окончания тестирования планируется записывать клиентов и через другие мессенджеры, рассказал представитель ВТБ.
Другие банки из топ-30 пока не вводят массовую запись через мессенджеры.
В Райффайзенбанке клиенты могут записаться на конкретное время по телефону, однако эта услуга не пользуется популярностью, заявили там.
В Сбербанке запишут только клиентов с пакетами «Сбербанк-Премьер» и «Сбербанк первый». В них входят услуги персонального менеджера. Обслуживание первого пакета обойдется в 2,5 тысячи рублей в месяц, второго — в 10 тысяч.
В Росбанке на встречу записывают через контакт-центр. В других банках комментировать удаленную запись не стали.