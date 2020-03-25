Для визита в банк клиентов запишут по WhatsApp

Предварительную запись откроют в 1,5 тысячи отделений по всей стране. После окончания тестирования планируется записывать клиентов и через другие мессенджеры, рассказал представитель ВТБ.

Другие банки из топ-30 пока не вводят массовую запись через мессенджеры.

В Райффайзенбанке клиенты могут записаться на конкретное время по телефону, однако эта услуга не пользуется популярностью, заявили там.

В Сбербанке запишут только клиентов с пакетами «Сбербанк-Премьер» и «Сбербанк первый». В них входят услуги персонального менеджера. Обслуживание первого пакета обойдется в 2,5 тысячи рублей в месяц, второго — в 10 тысяч.

В Росбанке на встречу записывают через контакт-центр. В других банках комментировать удаленную запись не стали.