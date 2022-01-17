Для россиян подготовят новую пенсионную реформу

Проект новой пенсионной реформы, направленной на увеличение накопительной части выплат, готовят в России. Подробности рассказала в беседе с Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что новый проект предусматривает избавление от налогов накопительной части пенсионных отчислений, страхование сумм и выделение дополнительных денег за счет бюджета.

«Средства будут софинансироваться со стороны государства. Например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000. Также в рамках дискуссий идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов до 6% от доходов или зарплаты», — пояснила Бессараб.

Она добавила, что авторы идеи предлагают также ввести страховку на пенсионные накопления по аналогии с банковскими вкладами на суммы до 1,4 миллиона рублей.

Депутат отметила, что накопления россияне могут перевести в страховую часть пенсии. Этим условием могут воспользоваться те, кто получает социальные пенсионные выплаты в связи с нехваткой стажа и накопленных баллов. Итоговая сумма получается в несколько раз ниже. Светлана Бессараб отметила, что законопроект на рассмотрение в Госдуму пока не вносился.

О подготовке новой пенсионной реформы, которая коснется накопительной части пенсии, сообщала газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. Собеседник издания уточнил, что проект предусматривает трансформацию накопительной части пенсии в негосударственное пенсионное обеспечение, которое можно перевести в негосударственные фонды или использовать для покупки баллов страховой пенсии. По данным источника, реформу проведут в 2022 году.

Накопительная часть пенсии россиян остается замороженной с 2014 года.