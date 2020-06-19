Инвестиции без риска. Советы экспертов для пенсионеров

Мошенники наживаются на желании пенсионеров немного заработать, инвестировав свои деньги в какое-либо предприятие. В стране были обмануты десятки тысяч пожилых людей, их убытки исчисляются миллиардами рублей.

Заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказал РИА «Новости», что несколько лет назад мошенники, предлагающие игру на бирже и торговлю ценными бумагами, орудовали в основном в столичных регионах. Но сейчас финансовые пирамиды начали активно работать в регионах, привлекая старшее поколение россиян к сомнительным операциям.

Консультант проекта «Вашифинансы.рф», эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин посетовал, что пенсионеры наиболее уязвимы к действиям мошенников, так как слишком доверчивы и к тому же не имеют необходимых знаний.

Все опрошенные агентством эксперты заявили, что самым верным индикатором обмана являются обещания высокой прибыли при минимальных рисках.

Родин посоветовал перед инвестициями выбрать и проверить компанию, у которой обязательно есть лицензия. У компании, которая берет деньги на управление обязательно должен быть документ по инвестиционной стратегии. Рейтинг финансовой компании должен быть не ниже класса «А».

Эксперты предложили пенсионерам вкладывать деньги в банки. Пусть и под невысокий процент, но зато защищенный системой страхования вкладов.

Можно воспользоваться услугами брокеров Мосбиржи.

«Выбирайте любого из первой десятки на сайте Мосбиржи. Это брокеры с лицензией и с хорошей репутацией. Самые надежные инструменты в России — облигации Минфина. Это — гарантии государства. Начать можно с их покупки», — предложил Родин.

Пенсионерам порекомендовали воспользоваться программами страховых компаний. Но только теми, которые предусматривают накопления и гарантированные выплаты в конце срока. Так можно будет вернуть средства даже при самых неблагоприятных ситуациях.

На днях стало известно о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники начали обирать пенсионеров. Пользуясь их технической неграмотностью, они с помощью удаленного доступа к смартфону жертвы берут кредит. Деньги они забирают себе, а пенсионер начинает погашать кредит.