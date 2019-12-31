Для освоения шельфа Арктики создадут госкорпорацию «Росшельф»

Законопроект вводит новую систему предоставления прав пользования недрами на российском континентальном шельфе. Также вводится новая система разовых платежей за добычу полезных ископаемых на шельфовых территориях.

К участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке предлагается допускать частных инвесторов. Они должны будут войти в консорциумы с участием «Росшельфа».

Инвесторы будут обязаны «последовательно выполнять объемы работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья в установленные сроки», сказано в пояснительной записке.

Для участия в шельфовых проектах они должны будут также предоставить гарантии наличия минимум 30% средств, которые требуются для разведки и разработки участка. После этого, как уточнил РБК, инвестор или группа инвесторов смогут претендовать на долю 74,9% в проекте. Оставшиеся 25,1% получит госкорпорация «Росшельф».