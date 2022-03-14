Россиянам назвали параметры займов для кредитных каникул
Правительство определило максимальный размер займов для кредитных каникул
Российское правительство определило максимальный размер займов, по которым банки могут предоставить заемщикам кредитные каникулы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Максимальный лимит по потребительским кредитам для простых россиян составляет 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч рублей. Отсрочкой для погашения займов смогут воспользоваться владельцы кредитных карт, если они потратили не более 100 тысяч рублей. Также кредитные каникулы предусмотрены для владельцев машин, купленных в кредит, при максимальной сумме займа 700 тысяч рублей.
Отсрочку предусмотрели для россиян, купивших в ипотеку жилье. На нее могут рассчитывать москвичи, получившие в банке шесть миллионов рублей, жители Московской области, Санкт-Петербурга и дальневосточных регионов, взявшие в кредит четыре миллиона рублей, а также жители остальных регионов страны, получившие на покупку жилья в банках не более трех миллионов рублей.
Взять кредитные каникулы могут заемщики, чей средний доход упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Обратиться за отсрочкой в банки можно до 30 сентября. Льготный период обслуживания займов составляет от одного до шести месяцев и распространяется на кредиты, выданные до 1 марта 2022 года.