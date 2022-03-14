Россиянам назвали параметры займов для кредитных каникул

Российское правительство определило максимальный размер займов, по которым банки могут предоставить заемщикам кредитные каникулы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Максимальный лимит по потребительским кредитам для простых россиян составляет 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч рублей. Отсрочкой для погашения займов смогут воспользоваться владельцы кредитных карт, если они потратили не более 100 тысяч рублей. Также кредитные каникулы предусмотрены для владельцев машин, купленных в кредит, при максимальной сумме займа 700 тысяч рублей.

Отсрочку предусмотрели для россиян, купивших в ипотеку жилье. На нее могут рассчитывать москвичи, получившие в банке шесть миллионов рублей, жители Московской области, Санкт-Петербурга и дальневосточных регионов, взявшие в кредит четыре миллиона рублей, а также жители остальных регионов страны, получившие на покупку жилья в банках не более трех миллионов рублей.

Взять кредитные каникулы могут заемщики, чей средний доход упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Обратиться за отсрочкой в банки можно до 30 сентября. Льготный период обслуживания займов составляет от одного до шести месяцев и распространяется на кредиты, выданные до 1 марта 2022 года.