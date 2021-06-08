Для дженериков упростили доступ на российский рынок

Минэкономразвития России поменяло требования к продлению патентов на лекарства. Производитель теперь сможет продлить патент лишь при внесении значительных изменений в формулу лекарственного средства, но не по формальному признаку, сообщило министерство. Такой подход упростит выход на рынок недорогих аналогов лекарств — дженериков.

«В соответствии с зарегистрированным Минюстом приказом Роспатент будет оценивать указанные заявки на соответствие условиям патентоспособности с учетом их вклада в существующий уровень знаний», — говорится в сообщении ведомства, который процитировал ТАСС.

Приказ вступает в силу с 8 июня 2021 года. Минюст объяснил, что на рынок благодаря этому придут недорогие, но качественные аналоги лекарств. Ими смогут пользоваться «незащищенные слои населения». Государству же не придется тратить огромное количество денег на закупку препаратов, которые «могли бы быть приобретены значительно дешевле при сохранении их качества и эффективности». Об этом заявил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь высказал мнение, что российские фармпроизводители при желании могут очень быстро организовать производство качественных аналогов.