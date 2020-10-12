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    12 октября 2020, 02:15

    Составлен рейтинг регионов с самым доступным дизельным топливом

    Кирилл Фролов

    Агентство РИА «Новости» составило рейтинг российских регионов по доступности дизельного топлива. Речь идет о количестве ДТ, которое можно купить на среднюю зарплату.
    Составлен рейтинг регионов с самым доступным дизельным топливом

    Пятерка лидеров выглядит так:

    1. Ямало-Ненецкий автономный округ (1875 литров при цене 48,59 рубля за литр),

    2. Москва (1760 литров — 47,65 рубля за литр),

    3. Чукотский автономный округ (1689 литров — 58 рублей за литр),

    4. Магаданская область (1472 литра — 57,12 рубля за литр),

    5. Ненецкий автономный округ (1460 литров — 53,16 рубля за литр).

    Пятерка регионов, где жители могут купить меньше всего дизтоплива:

    1. Ивановская область (527 литров — 45,95 рубля за литр),

    2. Карачаево-Черкесская Республика (528 литров — 46,73 рубля за литр),

    3. Алтайский край (540 литров — 46,68 рубля за литр),

    4. Дагестан (541 литр — 45,84 рубля за литр),

    5. Ингушетия (548 литров — 44,99 рубля за литр).

    Авторы рейтинга пришли к выводу, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива в стране, являются не цены, а уровень зарплат.

    Самое дешевое дизтопливо продается в Чечне, Северной Осетии и Ингушетии — литр там стоит менее 45 рублей. Самое дорогое топливо — более 55 рублей за литр — продают в Якутии, Чукотском автономном округе, Магаданской и Сахалинской областях, на Камчатке.

    В среднем по стране дизельное топливо стоит 48,02 рубля за литр.