Директора одного из заводов ОСК арестовали

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подтвердила данные об аресте директора 10-го Судоремонтного завода. В ней отметили, что обстоятельства пока выясняются и корпорация готова сотрудничать со следствием.

«Подтверждаем факт ареста директора „10 СРЗ“ Евгения Зудина», — заявил представитель ОСК, его процитировало РИА «Новости».

10-й Судоремонтный завод расположен в Полярном Мурманской области. Он входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании Зудина и о том, что ему вменяется хищение средств. 19 марта Октябрьский районный суд Мурманска заключил на два месяца под стражу гендира АО «10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Евгения Зудина. Следствие посчитало, что он похитил 45 миллионов рублей, которые были выделены государством на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов».

В январе в центре судоремонта «Звездочка» опровергли информацию о пожаре на борту единственного в ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов». Тогда на корабле произошел технологической сбой, который не повлиял на ход ремонта судна.