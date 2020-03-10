Директор Фонда энергетического развития сообщил, что ОПЕК+ необходимо заключить новую сделку
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что странам ОПЕК+ необходимо заключить новую сделку, чтобы выровнять ситуацию с замедлением экономики. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
«Замедляется экономическая активность, и замедляется мировая экономика. Это все влияет на спрос на основные сырьевые товары, включая нефть и газ», — объяснил Пикин.
По его мнению, страны-участницы ОПЕК в течение трех недель должны договориться о дальнейших действиях, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.
«Если стороны придут к какому-то консенсусу, чтобы хотя бы не увеличивать квоту, а сохранить то, что было в рамках нового соглашения или путем других механизмов, то мы обратно вернемся к цене выше 40 долларов», — пояснил эксперт.