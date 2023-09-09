Деньги 09 сентября 2023, 12:39 Дипломат Зиновьев заявил о дедолларизации экономических связей России и КНР Дипломат Зиновьев: большинство расчетов между РФ и КНР производятся в нацвалютах Unsplash

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Директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев заявил, что более 80% расчетов между РФ и Китаем производятся в нацвалютах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, дедолларизация экономических связей России и КНР фактически уже состоялась. Если в 2022 году доля национальных валют в российско-китайских расчетах составляла около 25%, то сейчас она превысила 80%.

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«Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США», — подчеркнул Зиновьев.

Несмотря на то что международная экономическая и политическая нестабильность сказывается на деятельности финансовых организаций, сформированный РФ и КНР инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ранее заявил, что мировые финансовые системы чаще стали использовать в качестве инструментов в геополитическом соревновании.