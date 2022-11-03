Девелопер Кабешева рекомендовала инвестировать в квартиры в Сочи | 360°

03 ноября 2022, 21:01
Девелопер Кабешева рекомендовала инвестировать в квартиры в Сочи
Девелопер Елена Кабешева считает, что недивижмость в Сочи является самым надежным вариантом для инвестиций. Об этом сообщила газета «Известия».
«Это тот случай, когда деньги защищены локацией», — заявила эксперт.
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По данным сайта «Дни.ру», к зиме возможен небольшой спад стоимости на квартиры в Сочи, но он будет небольшим. Кабешева уточнила, что причина приятном в климате региона и выходе к морю. В Росси мало таких мест, поэтому спрос на недвижимость там всегда будет высоким.
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Сочи
Недвижимость
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