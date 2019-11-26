Детское пособие в 50 рублей отменят с 1 января

Таким образом президент признал утратившим силу указ от 1994 года. Согласно ему ежемесячные выплаты в 50 рублей получали матери или другие родственники, которые занимались уходом за детьми, и при этом работали. Кроме того, закон касался выплат женщинам-военнослужащим, которые находились в отпуске по уходу за ребенком.

Такая же выплата полагалась студентам и аспирантам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям.

Те, кто уже начал получать выплаты продолжат получать положенные деньги до истечения установленного срока.

Ранее Владимир Путин подписал закон, которым увеличил число семей, которые получают пособия на первого и второго ребенка. Этому поспособствовало изменение критерия нуждаемости — с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов.