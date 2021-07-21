Детский сад и школу построят в Губкинском с помощью господдержки

Школу и детский сад построят в 17-м микрорайоне Губкинского с помощью мер государственной поддержки — инфраструктурного меню. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью губкинской телерадиокомпании «Вектор».

«Источники для строительства школы и детсада — облигации, которые будет выпускать дом.рф. Мы бы и сами построили, только чуть позже. А с помощью этих механизмов приступим раньше, возможно, в следующем году. „Меню“ включает разные механизмы, позволяющие регионам, организациям получать „длинные“ финансы и развивать инфраструктуру с опережением», — передало слова губернатора ЯНАО агентство «Север-Пресс».

Артюхов заявил, что губернаторы планируют актвино использовать нововведение. Например, власти Челябинска планируют возобновить строительство метро.