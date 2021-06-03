Детям 12 лет разрешат стать инвесторами

Российским подросткам могут разрешить торговать на бирже с 12 лет. Снизить возраст потенциальных инвесторов предложил Центробанк. В регуляторе считают, что научиться инвестировать без практики нельзя.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов объяснил идею в интервью телеканалу «Известия» в рамках ПМЭФ.

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться», — сказал он.

Некоторым, добавил Швецов, рынок необходим не для заработка, а для получения знаний. Поэтому Банк России и выступает за снижение планки для детей, чтобы дать им возможность работать на бирже.

«Пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

Он заметил, что школьники к 12 годам довольно неплохо знают математику, чтобы попробовать использовать элементарные финансовые инструменты.

«Без практики научиться инвестировать невозможно», — сказал Швецов.

Ограничения на торговлю инструментами для молодых инвесторов тоже пока обсуждают. Однако, полагают в ЦБ, их в итоге должна устанавливать семья.

«Это деньги семьи, поэтому государству особо вмешиваться не надо», — пояснил свою позицию представитель регулятора.