Правила выплаты на детей от трех до семи лет изменили

Правительство России изменило правила выплаты пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов. Новые нормы вступили в силу 1 февраля.

С начала 2022 года после установления нового размера прожиточного минимума перерасчет выплат проведут автоматически. Родители, которые еще не оформляли пособие на детей, могут обратиться в МФЦ по месту постоянной или фактической регистрации. Если места постоянного жительства нет, то можно подать заявку в центр госуслуг по месту фактического пребывания.

При оформлении пособия проводят комплексную оценку имущества и соблюдают правило «нулевого дохода». То есть один из взрослых получает зарплату, стипендию или получает деньги от бизнеса, но общая сумма ниже прожиточного минимума.

Теперь при оценке имущества не учитывают жилье, земельные участки и транспорт, которые многодетные семьи получили и оплатили за счет средств господдержки. В доходах не станут учитывать: целевые средства социальной поддержки для оплаты жилья и транспорта, материнский капитал, если он использован для покупки и строительства жилья или средств реабилитации, вычеты по налогу, целевые гранты и субсидии для бизнеса, пособие на погребение.

Уважительной причиной нулевого дохода теперь считается непрерывное лечение более трех месяцев.

С 1 апреля в правилах выплат на детей снова начнут действовать изменения. В составе имущества семьи перестанут учитывать транспорт, который находится под арестом или в розыске. Уважительной причиной нулевого дохода станет беременность члена семьи продолжительностью от шести месяцев. В доходах начнут учитывать выигрыши в лотерею или тотализаторы.

Размер выплат, которые могут получить семьи с детьми от трех до шести лет, равен половине детского прожиточного минимума. Если полученная сумма не позволит семье достичь уровня общего прожиточного минимума, то выплату поднимут еще на 25%. Если и этого не хватит, то семья получит полную сумму детского прожиточного минимума.