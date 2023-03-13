13 марта 2023, 10:00
Детали контрактов России и Турции по газу отказались рассекречивать
Источник РИА «Новости» назвал Россию партнером Турции по газу, но скрыл детали контрактов
Турция признала Россию надежным партнером по поставке газа. Однако детали контрактов источник РИА «Новости» раскрывать не стал.
«Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия — надежный партнер», — сказал он.
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ранее заявил, что на Россию пришлось 44% поставок газа в страну. Частично контракты оплачивают в рублях — об этом на саммите ШОС в Самарканде договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Правительство Турции также планировало попросить скидку на поставки или отсрочку платежей.
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На северо-западе страны построят газовый хаб, которым воспользуются Иран, Азербайджан, Туркменистан, США, Катар, Алжир и Россия. Замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов увидел в этом возможность уйти от политизации российско-европейских газовых отношений. Строительство займет около года.
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