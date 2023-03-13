Деньги 13 марта 2023, 10:00 Детали контрактов России и Турции по газу отказались рассекречивать Источник РИА «Новости» назвал Россию партнером Турции по газу, но скрыл детали контрактов РИА «Новости»

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Турция признала Россию надежным партнером по поставке газа. Однако детали контрактов источник РИА «Новости» раскрывать не стал.

«Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия — надежный партнер», — сказал он.

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ранее заявил, что на Россию пришлось 44% поставок газа в страну. Частично контракты оплачивают в рублях — об этом на саммите ШОС в Самарканде договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Правительство Турции также планировало попросить скидку на поставки или отсрочку платежей.

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На северо-западе страны построят газовый хаб, которым воспользуются Иран, Азербайджан, Туркменистан, США, Катар, Алжир и Россия. Замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов увидел в этом возможность уйти от политизации российско-европейских газовых отношений. Строительство займет около года.