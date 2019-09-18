Детали для МС-21 начали производить в Балашихе

На предприятии «Рубин» в Балашихе открылось импортозамещающее производство гидроприводов и плунжерных (поршневых — прим. ред.) насосов для авиационной промышленности. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: администрация городского округа Балашиха

Сергей Юров подчеркнул, что авиационная корпорация «Рубин» — одно из системообразующих предприятий Балашихи, и программа корпорации по развитию производства, перевооружению существующих и строительству новых цехов имеет для округа особое значение.

«Приятно, что реализуются такие проекты, и Фонд поддержки развития промышленности на сегодняшний день уделяет внимание, в том числе, и нашим городским предприятиям. Для нас — это дополнительные рабочие места и налоги, позволяющие наращивать городской бюджет и реализовывать различные социальные программы», — сделал акцент глава городского округа.

Сейчас при сборке российских самолетов МС-21 используются, в том числе, комплектующие американских и европейских производителей. Новый цех будет производить гидроприводы переменного тока и плунжерные насосы, используемые в авиационной технике. МС-21 — это пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров.

Фонд развития промышленности предоставил авиационной корпорации «Рубин» в 2016 году льготный заем на реализацию проекта. На эти деньги было куплено современное высокотехнологичное оборудование: обрабатывающий центр, токарный, зубошлифовальный, шлифовальный станки и координатно-измерительная машина. Продукция, которую выпускает авиакорпорация, в будущем позволит полностью заместить агрегаты зарубежного производства.

«Сегодня мы видим, на что пошли средства — на производство плунжерных насосов и гидроприводов, — заметил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. — Этот день — радостное событие, это открытие нового проекта. Я искренне вас с этим поздравляю, от всей души желаю вам удачи и успехов, а вашей продукции — долго и качественно служить на благо градостроения».

Генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Евгений Крамаренко сделал особый акцент на то, что реализация проекта нацелена на дальнейшее развитие производства, а значит — создание новых рабочих мест, обеспечение стабильной загрузки производства, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Как отметили в Фонде поддержки развития промышленности, продукция балашихинского предприятия также будет востребована при производстве пассажирских самолетов Ил-114 и самолетов-амфибий Бе-200.

Авиационная корпорация «Рубин» создана в 1946 году. Предприятие разрабатывает, производит и ремонтирует изделия взлетно-посадочных устройств и гидроагрегатов для отечественных летательных аппаратов.