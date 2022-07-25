Десятирублевые купюры захотели вернуть

Центробанк возобновит печать десятирублевой купюры образца 1997 года. Работу планируют начать в конце года, сообщил курирующий наличное денежное обращение зампред ЦБ Сергей Белов.

«Чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр», — пояснил Белов в разговоре с «Известиями».

По его словам, монеты зачастую оказываются в копилках россиян и не возвращаются в обращение. Это тоже стало одной из причин, почему регулятор решил возобновить печать банкнот низких номиналов.

Как отметил зампред, в обращении может снова появиться и пятирублевые банкноты. Их перестали заказывать у Гознака после 1998 года. Встретить эти купюры можно и сейчас, но очень редко. Полностью заменять металлические деньги бумажными не будут, поэтому и те, и другие будут продолжать находиться в обращении. Пока в России будут выпускать 10 рублей образца 1997 года, а в 2025 году пройдет модификация банкноты.