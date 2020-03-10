Десять самых богатых людей мира потеряли 38 миллиардов долларов в «черный понедельник»

Самые большие потери понес глава группы компаний LVMH Бернар Арно — убыток составил шесть миллиардов долларов.

На втором и третьем месте оказались основатель Amazon Джефф Безос, который потерял 5,6 миллиарда долларов, и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — 5,4 миллиарда долларов.