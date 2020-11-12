Держатели банковских карт столкнутся с новыми ограничениями на снятие налички

В последнее время граждане снова начали активно снимать деньги с банковских вкладов. В начале ноября Банк России пересмотрел прогноз прироста объема наличных в обращении в 2020 году. ЦБ повысил его на 31–35% — до 1,9–2,1 триллиона рублей.

В начале ноября Центробанк опубликовал информационное письмо с рекомендациями банкам, выпускающим карты. Финансово-кредитные организации должны ограничить суммы наличных, которые можно получить на кассах магазинов. Лимит установили на отметке в пять тысяч рублей в день и 30 тысяч рублей в месяц.

Услугу по выдаче денег в магазинах ввели в 2019 году, чтобы облегчить жителям сельской местности и отдаленных регионов получение денег. Теперь же регулятор опасается, что эта операция превратится в новый способ для обналичивания финансов.

Кроме того, Центробанк рекомендует выдавать наличные на кассе только физическим лицам. Данная инициатива важна, потому что в последнее время участились случаи различных мошеннических действий именно на кассах магазинов при совершении подобных операций. А еще теперь покупатели чаще приходят в магазины только ради обналичивания средств, а не за товарами.

Помимо этого в 2021 году расчеты наличными ограничат для ломбардов, микрофинансовых организаций и потребкооперативов. Их владельцы смогут расходовать не более миллиона рублей в день, а потребительские кооперативы — не более двух миллионов рублей в день. Растет и размер комиссии при превышении суточного или месячного лимитов. Банки также требуют документы на расходную часть, превышающую эти цифры.