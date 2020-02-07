Дерипаска высказался против снижения ЦБ ключевой ставки
Как указал Дерипаска в своем Telegram-канале, регулятору важно снизить ставку «до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%».
«Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — написал бизнесмен.
В пятницу 7 февраля Банк России на первом в этом году заседании снизил ставку шестой раз подряд. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, есть большая вероятность еще большего ее снижения.
В конце января Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.
Как сообщалось ранее, Дерипаска заявил, что ООН нуждается в некоторых изменениях, таких как, к примеру, перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка в нейтральную страну.