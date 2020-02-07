Дерипаска высказался против снижения ЦБ ключевой ставки

Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска заявил, что снижение Банком России ключевой ставки до 6% плохо скажется на промышленности и уровне доходов населения.

Как указал Дерипаска в своем Telegram-канале, регулятору важно снизить ставку «до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%».

«Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — написал бизнесмен.

В пятницу 7 февраля Банк России на первом в этом году заседании снизил ставку шестой раз подряд. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, есть большая вероятность еще большего ее снижения.

В конце января Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.

Как сообщалось ранее, Дерипаска заявил, что ООН нуждается в некоторых изменениях, таких как, к примеру, перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка в нейтральную страну.