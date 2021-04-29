Дерипаска призвал ЦБ быстрее внедрить цифровой рубль ради независимости от SWIFT

Миллиардер Олег Дерипаска призвал Центробанк быстрее внедрить в оборот цифровой рубль. Он обеспокоен угрозой отключения России от SWIFT.

«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. Еще одно напоминание и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», — написал он в своем Telegram-канале.

Бизнесмен добавил, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

Ранее Центробанк РФ заявил, что планирует начать тестирование цифрового рубля в следующем году. Только после получения результатов тестирования в ведомстве поймут, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки. В апреле этого года регулятор представил концепцию электронной валюты, сообщило издание RT.

Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ провел опрос, чтобы узнать, как россияне воспринимают перспективу введения цифрового рубля. Каждый второй житель России хотел бы использовать цифровой рубль, однако каждый пятый заявил, что категорически против электронной валюты.