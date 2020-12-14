Российский миллиардер объяснил, почему в стране растут цены на продукты
Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале объяснил, почему в РФ растут цены на продукты. По его словам, это обусловлено объемом финансирования проектов в последние 10 лет.
Бизнесмен отметил, что доля выделенных средств составляет не менее 12% годовых. Это указывает на необходимость производителям серьезно повышать прибыль, чтобы выплатить свои кредиты. Как считает Дерипаска, если предоставлять сельскохозяйственному сектору деньги под такой же процент, как в Европе или США, рост стоимости продуктов сменится избыточным предложением, сообщило РИА ФАН.
Он подчеркнул, что важно вкладываться в инфраструктуру, логистику, а также хранение. Правильная тактика нивелирует потери и повысит эффективность переработки.